.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السودان.. مصرع شخصين ونجاة 16 إثر غرق قارب بنهر عطبرة

  • الخط
صور من المنطقة أثناء عملية إنقاذ الضحايا

السودان.. مصرع شخصين ونجاة 16 إثر غرق قارب بنهر عطبرة

شهدت تلك المناطق موجة سيول وأمطار عنيفة، ما دعا السلطات المحلية لتحذير المواطنين من مخاطر استخدام المواعين النهرية غير المهيأة

الخرطوم - خالد فتحي

نشر في: آخر تحديث:

لقي شخصان مصرعهما، ونجا 16 آخرين إثر غرق قارب كان يقلهم بنهر عطبرة بولاية القضارف بشرق السودان.

جرف الجسر العائم بمنطقة سفاوة
جرف الجسر العائم بمنطقة سفاوة

جرفت مياه فيضان نهر عطبرة الجسر العائم بمنطقة سفاوة منذ عشرة أيام تقريبا، ما اضطر المواطنين ومعظمهم من المزارعين لاستخدام قوارب ولنشات صغيرة لعبور النهر.

قرب موقع الحادث
قرب موقع الحادث

مصادر بالدفاع المدني قالت لـ"العربية.نت"، إن الحادثة المأساوية وقعت يوم الثلاثاء أثناء عبور القارب المنكوب وعلى متنه 18 شخصاً متجهين من منطقة "كونا زبرما" إلى منطقة "سفاوة" على الحدود السودانية الإثيوبية. لكن القارب غرق في النهر قبل بلوغ وجهته النهائية.

رئيس الوزراء السوداني الأسبق الجزولي يكشف عن تفاصيل ثورة 6 إبريل الأخيرة رئيس الوزراء السوداني الأسبق الجزولي يكشف عن تفاصيل ثورة 6 إبريل

وأرجعت ذات المصادر، حادثة الغرق لسرعة تدفق المياه جراء فتح بوابات سدي عطبرة وسيتيت وهطول الأمطار بغزارة.

وشهدت تلك المناطق، موجة سيول وأمطار عنيفة، ما دعا السلطات المحلية لتحذير المواطنين من مخاطر استخدام المواعين النهرية غير المهيأة تجنباً لتكرار كوارث الغرق.

وتبلغ الحدود السودانية الإثيوبية حوالي 168 كلم تبدأ من تقاطع خور الرويان مع نهر ستيت شمالا وتنتهي عند جبل حلاوة بولاية سنار جنوبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وصف نفسه وجماعته بالمكلفين من الله.. نصر الله يثير جدلاً واسعاً في لبنان وصف نفسه وجماعته بالمكلفين من الله.. نصر الله يثير جدلاً واسعاً في لبنان
اكتشف المزيد