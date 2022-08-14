البرهان: القوات المسلحة السودانية لن تتدخل لصالح أي طرف

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة لن تنحاز لأي طرف في الفترة الانتقالية.

وأضاف في كلمة بمناسبة عيد الجيش بثها التلفزيون "تابعنا المبادرات الوطنية، ونرحب بكل المبادرات، وندعو الجميع للجلوس على صعيد واحد والالتفاف إلى شأن الوطن".

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كما دعا البرهان القوى السودانية للتعاون لتجاوز المرحلة الانتقالية الدقيقة، وقال "نسعى لصيغة وطنية سودانية لا تقصي أحدا وصولا للانتخابات".

كما أكد رئيس مجلس السيادة العزم على "بذل مزيد من الجهد للانتقال بالقوات المسلحة إلى ما يمكنها من حماية أرض وشعب السودان".

تحديات كبيرة

وأشار إلى أن السودان يعيش "تجربة انتقالية محاطة بتحديات كبيرة لا يمكن تجاوزها إلا بالوقوف صفا واحدا لنقدم المصلحة الوطنية على ما دونها"، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب وتنحاز إلى "تطلعاته المشروعة في نظام ديمقراطي تحت ظل حكومة مدنية منتخبة".

وتابع "القوات المسلحة تتفرغ إلى مواصلة دورها في تأمين البلاد وحراسة مكتسباتها الوطنية وتأمينها من كل معتد ومتربص".

إجراءات استثنائية

يذكر أنه في الرابع من يوليو الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع.

وقال حينها إن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتم بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، موضحاً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى قيادة القوات النظامية ومسؤولية الدفاع والأمن.

ومنذ تطبيق الجيش في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، وفرض حالة طوارئ بعد حل الحكومة، تعيش البلاد أزمة سياسية متواصلة على الرغم من مساعي الأمم المتحدة لإطلاق حوار بين كافة الأفرقاء السياسيين والعسكريين للتوصل إلى حل يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي الطبيعي.