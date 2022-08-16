نداءات استغاثة.. فيضان نهر القاش يجتاح شرق السودان و66 قتيلاً جراء السيول 

قال الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني العميد عبد الجليل عبد الرحيم في تصريحات للعربية، إن عدد قتلى السيول والفيضانات في السودان ارتفع إلى 66.

وأشار لاحتمال زيادة منسوب الأمطار، فيما فاض نهر القاش شرقي السودان واجتاح مناطق واسعة وسط نداءات استغاثة لإنقاذ الأهالي.

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وأكد عبدالجليل أن الهيئة تعمل على إكمال الاستعدادات لمجابهة أزمة الخريف بتعاون مع غرفة الطوارئ وتوفير معينات الإيواء للمناطق المتضررة بالفيضانات من معدات صحية وخيم للذين فقدوا منازلهم جراء الأزمة.

إلى ذلك شهدت عدة قرى ومناطق بولاية نهر النيل شمال السودان، موجة سيول وفيضانات مند أيام تسببت في خسائر مادية وبشرية ضخمة.

وقالت غرفة الطوارئ بولاية نهر النيل إن أكثر من 2500 منزل تهدمت كليا، بينما بلغت جملة المنازل المدمرة جزئيا نحو 500 منزل.

وأطلقت سلطات ولاية نهر النيل نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية والحكومة المركزية بهدف تقديم الدعم اللازم لمواجهة الوضع.