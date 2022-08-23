ضمن جسر جوي.. وصول أول طائرة إغاثة سعودية للخرطوم

أفادت مراسلة "العربية" و"الحدث"، بأن أول طائرة إغاثة سعودية للخرطوم ستصل في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، ضمن الجسر الجوي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان خادم الحرمين قد وجه، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي عاجل، يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول، التي ضربت بعض المدن والمحافظات في السودان.

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دعم متواصل

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن "هذا التوجيه يعد امتداداً للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للوقوف مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، كما يعكس الترابط الأخوي المتين بين المملكة قيادة وشعباً بأشقائهم من الشعب السوداني".

أكثر من 80 قتيلا

إلى هذا، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان منذ بدء موسم الأمطار في البلاد إلى 89 قتيلا، فيما واصلت الأمطار الغزيرة إغراق القرى في أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وقال العميد عبد الجليل عبد الرحيم، المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، إن 36 شخصا على الأقل أصيبوا منذ مايو/ أيار، مشيرا إلى أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل تجاوز 18200 منزل في جميع أنحاء البلاد بينما تضرر ما لا يقل عن 25600 منزل بشكل جزئي.

طوارئ في 6 ولايات

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى تضرر أكثر من 146200 شخص جراء الفيضانات. وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام المحلية ارتفاع منسوب المياه في القرى التي غمرها الفيضان.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في ست ولايات من أصل 18 ولاية بالبلاد.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كان إقليم دارفور الغربي وولايات نهر النيل والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب كردفان الأكثر تضررا.

تعاني وكالات الأمم المتحدة من نقص كبير في التمويل. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن المانحين قدموا حوالي 608 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان هذا العام، أقل من ثلث ما هو مطلوب لهذا العام.