.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

والي الخرطوم: منسوب النيل ارتفع بشكل كبير بسبب السيول

  • الخط
الحياة تعود لمدينة الروصيرص السودانية بعد اشتباكات دامية

والي الخرطوم: منسوب النيل ارتفع بشكل كبير بسبب السيول

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اليوم الأحد، أن السودان يمر بظرف استثنائي في هذه المرحلة من الفترة الانتقالية، لافتا إلى أن منسوب النيل ارتفع بشكل كبير بسبب السيول والأمطار.

ميليشيا موالية لباشاغا تنسحب.. وتفاوض محتمل مع الدبيبة المغرب العربي ميليشيا موالية لباشاغا تنسحب.. وتفاوض محتمل مع الدبيبة

وأضاف في مؤتمر صحافي أن الأجهزة المعنية تعمل على تصريف مياه الأمطار من أحياء العاصمة، مشيرا إلى أن السيول هدمت 86 منزلا في غرب أم درمان.

مساعدات للمتضررين

في خضم الكارثة، تواصل القوات المسلحة السودانية إرسال المساعدات لمناطق نائية في ولاية الجزيرة والمناقل وشرق السودان المتضررة من السيول والفيضانات.

يذكر أن الفيضانات في السودان أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، فيما تدمرت مئات المنازل.

في السياق تواصل عدد من المنظمات الوطنية والأجنبية تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

ارتفاع منسوب الأنهار

هذا وارتفع منسوب الأنهار في البلاد إلى أعلى مستوى سجّل منذ أكثر من سبعين عاما بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

والعام الماضي، تسببت الفيضانات والأمطار الغزيرة في مقتل أكثر من 80 شخصاً وإغراق عشرات الآلاف من المنازل بجميع أنحاء البلاد.

أما في عام 2020، فقد أعلنت السلطات السودان منطقة كوارث طبيعية، وفرضت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد بعد أن تسبب الفيضانات بمقتل حوالي 100 شخص وغمر أكثر من 100 ألف منزل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جدل في الشارع التركي بعد توقيف مطربة شهيرة.. لماذا؟ جدل في الشارع التركي بعد توقيف مطربة شهيرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد