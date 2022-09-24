البرهان يؤكد لغوتيريش انسحاب الجيش من العملية السياسية

التقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في نيويورك اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وبحسب بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي، استعرض اللقاء التطورات في السودان وسير عملية الانتقال السياسي الجارية، والجهود المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة لإنجاحها.

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وقدم البرهان، خلال اللقاء، شرحاً لمجمل التطورات السياسية في السودان، لا سيما التأكيد على انسحاب الجيش من العملية السياسية.

من جانبه أكد غوتيريش دعم الأمم المتحدة لجهود السودان نحو التحول الديمقراطي، وأشاد بقرار رئيس مجلس السيادة القاضي بابتعاد القوات المسلحة عن السياسة، داعياً القوى السياسية السودانية للاتفاق على تشكيل حكومة مدنية لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وكان البرهان قد قال، في حديث مع وكالة "رويترز" مساء الخميس، إنه لم يتم تحديد موعد محدد للانتخابات المقبلة السودان.

وكان البرهان قد حل في 2021 حكومة يقودها مدنيون، قد أشار من قبل إلى أن الانتخابات ستُجرى في عام 2023.

وأدت العملية التي قادها إلى وقف اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات حاشدة. وبعد تفاقم الأزمة، قال البرهان في يوليو الماضي إن الجيش سيتنحى عن المحادثات السياسية.

وقال البرهان في مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك رداً على سؤال حول موعد الانتخابات: "نحن ننتظر. نحن لا نريد أن ندخل أنفسنا في هذه العملية السياسية". وأضاف "طبعاً لن ننتظر إلى ما لا نهاية".

ورداً على سؤال حول موعد الانتخابات قال البرهان "لو ترك لنا المجال لوحدنا لكنا الآن أنجزنا المهام الانتقالية، لكن القوى المدنية والمجتمع الإقليمي والدولي طلب منا أن نتوقف".