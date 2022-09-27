المبعوث البريطاني للبرهان: ندعم عملية التوافق السياسي بالسودان

قال مجلس السيادة السوداني في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المبعوث البريطاني إلى البلاد روبرت فيرويذر عبر عن أمله أن تتوصل الأطراف لاتفاق يقود لتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن فيرويذر أكد "اهتمام بريطانيا بدعم عملية التوافق السياسي عبر الآليات المتفق عليها بين الأطراف"، مشيدا بموقف المؤسسة العسكرية بالانسحاب من العملية السياسية.

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من جانبه، دعا رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، المجتمع الدولي وبريطانيا لحث الأطراف في السودان على إنجاز التسوية السياسية والتعاون مع جميع الأطراف على حد سواء.

وأكد خلال اللقاء على ضرورة إنجاز التوافق الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والعودة للمسار الانتقالي في ضوء الموقف المعلن من المكون العسكري بالانسحاب من العملية السياسية. وعبر عن تطلعه للإسراع في تحقيق التوافق، معرباً عن ثقته في الآلية الثلاثية كمنبر يتم فيه الإعلان عما يتوافق عليه السودانيون.

وكان البرهان، التقى في نيويورك، اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وبحسب بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي، استعرض اللقاء التطورات في السودان وسير عملية الانتقال السياسي الجارية، والجهود المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة لإنجاحها.

وكان البرهان قد قال في حديث مع وكالة "رويترز"، إنه لم يتم تحديد موعد محدد للانتخابات المقبلة بالسودان.

وكان البرهان قد حل في 2021 حكومة يقودها مدنيون، قد أشار من قبل إلى أن الانتخابات ستُجرى في عام 2023.

وقدم البرهان، خلال اللقاء، شرحاً لمجمل التطورات السياسية في السودان، لا سيما التأكيد على انسحاب الجيش من العملية السياسية.