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Demonstrators hold Sudanese flag as they march on the streets demanding the ruling military hand over to civilians, in Khartoum, Sudan, June 30, 2019. REUTERS/Umit Bektas
تعبيرية
السودان

إعلان سياسي مرتقب اليوم بالسودان.. و"لجنة المواثيق" تستبقه بالرفض

اللجنة الفنية لتوحيد المواثيق: تنسيقيات لجان المقاومة ستعمل على إسقاط أي إعلان سياسي تعلنه قوى التوافق

العربية.نت
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أفادت مصادر لقناة "الحدث" بأنه من المتوقع أن يتم في السودان، اليوم السبت، التوقيع على إعلان سياسي جديد للتوافق حول الترتيبات الدستورية.

ووجهت قوى إعلان الحرية والتغيير والتوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية دعوة لحضور التوقيع.

وبحسب المعلومات سيشارك عدد من قيادات الأحزاب مثل رئيس "حركة العدل والمساواة" جبريل إبراهيم ونائب رئيس "الحزب الاتحادي الديمقراطي" جعفر الصادق وحاكم إقليم دارفور مني أركي مناوي، إضافة للموقعين على الإعلان السياسي، فضلاً عن أحزاب سياسية أخرى.

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من جهته، قال تاج الدين إسحق عضو اللجنة الفنية لتوحيد المواثيق إن تنسيقيات لجان المقاومة ستعمل على إسقاط أي إعلان سياسي تعلنه قوى التوافق.

وأشار في مقابلة مع "الحدث" من جانبه أن الإعلان السياسي لقوى التوافق يتعارض مع مطالب الثورة.

هذا وقال الفريق السنوسي كوكو، عضو الهيئة القيادية للحرية والتغيير والتوافق الوطني، إن لجان المقاومة تنفذ أجندة الحزب الشيوعي، مؤكدا في ذات الوقت أنه لا يمكن للجان المقاومة رفض الإعلان السياسي.

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