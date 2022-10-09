السودان.. دقلو ينفي وجود خلافات بينه وبين البرهان

نفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الأحد، ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مزاعم حول وجود خلافات بينه وبين رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتوسط قيادات بارزة بالإدارة الأهلية لاحتوائها.

وأكد في تصريح عدم وجود أي خلافات بينه وبين رئيس مجلس السيادة، واصفاً ما تم تداوله بأنها ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

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كما أوضح أن مروجي هذه الادعاءات قصدوا إثارة الرأي العام، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات المضللة.

يشار إلى أن السودان الذي يعد واحدا من أفقر البلدان في العالم، غارق منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي على الرغم من كافة مساعي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل.

إذ لم تتمكن كافة الوساطات الأممية والإفريقية حتى اللحظة من دفع الفرقاء السياسيين إلى تشكيل حكومة جديدة رغم تأكيد قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، منذ يوليو الماضي 2022، عدم مشاركة المكون العسكري في الحياة السياسية.

فيما اعتبرت قوى "الحرية والتغيير"، الكتلة المدنية الرئيسية في البلاد، تلك التصريحات أو المبادرة مجرد "تكتيك" للبقاء في السلطة.