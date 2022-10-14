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من الحدود الإثيوبية السودانية (أرشيفية- رويترز)
من الحدود الإثيوبية السودانية (أرشيفية- رويترز)

لتعزيز أمن الحدود.. محادثات مخابراتية بين السودان وإثيوبيا

دبي - العربية.نت
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أفادت هيئة البث الإثيوبية (فانا)، اليوم الجمعة، بأن جهاز المخابرات توصل لاتفاق مع نظيره السوداني بشأن تعزيز التعاون الأمني والحدودي.

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ونقلت الهيئة عن المخابرات القول إن وفدا برئاسة مدير عام جهاز المخابرات السوداني أحمد مفضل زار مقر الجهاز الإثيوبي اليوم، مشيرة إلى أن الجانبين ناقشا القضايا الأمنية والاستخباراتية للبلدين ومنطقة القرن الإفريقي.

"فوائد" سد النهضة

وقال مدير عام جهاز المخابرات الإثيوبي تمسغن طرونه، إن الجهازين سيتعاونان للحد من آثار الجرائم العابرة للحدود والأموال غير المشروعة والاتجار بالبشر من خلال تعزيز التعاون في بناء القدرات وتبادل المعلومات.

وتطرق طرونه أيضا إلى سد النهضة، معتبرا أن "فوائده" ستعزز العلاقات الثانية بين البلدين.

التنسيق لعقد قمة

وكانت هذه المحادثات قد تأجلت بسبب عودة الاشتباكات مجددا في إقليم تيغراي.

وكانت دولة جنوب السودان قد اقترحت عقد قمة بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور رئيس جنوب السودان سلفا كير في أكتوبر الجاري، لبحث أزمة الحدود.

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