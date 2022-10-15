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قبائل البجا (أرشيفية من رويترز)
نظارات البجا

البجا: سنلجأ لحق تقرير المصير حال تهميش شرق السودان

دبي - العربية.نت
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فيما يجري الحديث عن قرب انفراج الأزمة السودانية، حذرت نظارات البجا، اليوم السبت، في تصريحات للعربية من تهميش شرق السودان في أي توافق سياسي مستقبلي.

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كما لوحت بالذهاب إلى حق تقرير المصير إذا تم تهميش شرق السودان، قائلة "سنصعد إذا تم استمرار تهميش قضايانا".

"لا تسوية لا نكون جزءاً منها"

وكان الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البجا سيد علي أبو آمنة، قد أعلن أن القوى السياسية في شرق البلاد لن تقبل أي تسوية سياسية لا تكون جزءا منها.

وأشار في بيان اليوم السبت إلى أن البديل عن ذلك سيترتب عليه حق تقرير المصير المنصوص عليه في مؤتمر سنكات.

خطوات تصعيدية

كما أضاف أن قوّاته ستتخذ خطوات تصعيدية من ضمنها العودة لإغلاق الإقليم.

أتت هذه التطورات بينما كشفت مصادر من داخل المجلس عن مخاوف من تصاعد الاحتجاجات لتشمل مواجهات مسلحة مع حكومة الخرطوم في حال عدم الاستجابة لمطالب إلغاء مسار الشرق، وهو ما يمثل عودة للأحداث التي شهدها الإقليم عام 1994.

يشار إلى أن نظارات البجا تعتبر من الداعمين للقوات المسلحة وللإجراءات الاستثنائية التي فرضتها في أكتوبر الماضي، حين أعلنت حالة الطوارئ وحل الحكومة، إلا أن أزمة "مسار الشرق واتفاق السلام" لا تزال عالقة.

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