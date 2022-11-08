"توك توك الموت".. وسيلة مواصلات جديدة في السودان

بتسعة كسور نجا الشيخ عمر من موت محقق بعد حادث مروري وقع بين "توك توك" كان يستقله وسيارة في العاصمة الخرطوم، بينما أصيب العديد من الركاب ببعض الرضوض والجروح.

التوك توك حاليًا في العاصمة الخرطوم وفي كثير من المناطق الداخلية يعتبر وسيلة للمواصلات خاصة بتلك الطرق التي لا تغطيها وسائل المواصلات المعروفة.

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لجأ البعض إلى تحويل "التوك توك" إلى وسيلة للمواصلات رغم دخوله للسودان كوسيلة لنقل البضائع الخفيفة داخل الأسواق وطرقها الضيقة.

ممنوع من الترخيص

ويؤكد مصدر شرطي بشعبة مباحث المرور في السودان لـ"العربية.نت" أن "التوك توك" لا يرخص مطلقا وفق إجراءات وقوانين المرور للمواصلات، لكن يتم ترخيصه كوسيلة لنقل البضائع.







ويضيف أن البعض خاصة في المناطق الطرفية من العاصمة الخرطوم يقومون بإجراء تعديلات عليه وإضافة صندوق لاستخدامه كوسيلة مواصلات، وأن إجراءات الترخيص تشمل ترخيصه "ملاكي (خاص) أو تجاري".

وأكد أن أغلب إجراءات الترخيص تتم للتوك توك بشكل تجاري لنقل البضائع في كثير من الأسواق الكبيرة، ويعتقد أن بعض الظروف الاقتصادية ربما أدت لاستخدام البعض للتوك توك كوسيلة للمواصلات.

تعرفة رخيصة

بالمقارنة مع وسائل المواصلات المختلفة في البلاد، يعد التوك توك من أرخص الوسائل من حيث التعرفة، كما يرى البعض أنها الأسرع خاصة في أوقات الازدحام والكثافة المرورية.

لا تسمح شرطة المرور في السودان للتوك توك و"الركشة" بقطع الجسور والكباري، بل تمنع أيضاً مرورها في عدد من الشوارع الكبيرة والرئيسية في الخرطوم.

وتسمح إجراءات المرور بترخيص "الركشات" للعمل في المواصلات لكن وفق شروط محددة والسير على طرق محددة غالياً ما لايلتزم بها السائقون.

ويعترف سائق التوك توك محمد إبراهيم لـ"العربية.نت" بعدم امتلاكه رخصة للقيادة، ويقود التوك توك منذ سنتين.

ويرى أن التوك توك لا يحتاج إلى رخصة قيادة لأن التعامل معه سهل داخل طرق داخلية غير مزدحمة، وفق حديثه.

حوادث مميتة

وقعت الكثير من الحوادث الخطيرة بسبب استخدام التوك توك المعدل بصندوق لاستيعاب نقل الركاب، بسبب رداءة الوسيلة نفسها وعدم وجود وسائل أمان بداخلها أو بسبب القيادة الطائشة للصبية له.

يمنح بعض أصحاب التكاتك "صبيان" فرصة قيادة التوك توك للعمل وجلب الإيراد اليومي، وتتنامى ظاهرة قيادة الصبية للتوك توك بشكل واضح وسط غياب المراقبة الدائمة لشرطة المرور والسلطات المحلية.

وأكد موظف بمحلية بحري لـ"العربية.نت" استخدام التوك توك بشكل لافت في عدد من مناطق الخرطوم بحرية يعود لاتفاق سابق بين سكان تلك الأحياء ومعتمد سابق للمحلية.

ويبين أن سكان تلك الأحياء طلبوا إدخال التوك توك بعد توقف الحافلات الكبيرة عن العمل بسبب أسعار الوقود الباهظة.

ويسرد الشيخ عمر قصته مع الإصابات البليغة التي تعرض لها بعد انقلاب توك توك كان يستقله وجرح عدد من الركاب.

وجزم عمر بعدم امتطائه تلك الوسيلة بعد التجربة الأليمة التي تعرض لها مؤخرا، وطالب في ذات الأثناء بفرض إجراءات صارمة على عمل التوك توك في المواصلات.