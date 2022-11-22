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President of Sudan Abdel Fattah al-Burhan addresses the 77th Session of the United Nations General Assembly at U.N. Headquarters in New York City, U.S., September 22, 2022. REUTERS/Mike Segar
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
السودان

البرهان: القوات المسلحة ستفي بوعدها بالنأي عن العمل السياسي

رئيس مجلس السيادة السوداني يجدد رفضه لخطاب التطرف والإرهاب

العربية.نت
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جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، تأكيده نأي القوات المسلحة عن العمل السياسي في البلاد.

وخلال في خطاب في المؤتمر السابع عشر للجنة التنسيق الإقليمية، قال البرهان "القوات المسلحة ستفي بوعدها بالنأي عن العمل السياسي".

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في سياق آخر، أعرب البرهان عن ثقته في قدرة لجنة التنسيق الإقليمية على مكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم.

كما جدد رئيس مجلس السيادة السوداني رفضه لخطاب التطرف والإرهاب، قائلاً "نقف ضد خطاب التطرف والإرهاب في منطقتنا".

يأتي هذا بينما يحاول وسطاء غربيون ومن الأمم المتحدة كسر الجمود الذي ساد بعد القرارات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر 2021، موقفاً الانتقال السياسي الذي أعقب الإطاحة بعمر البشير عام 2019.

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