جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، تأكيده نأي القوات المسلحة عن العمل السياسي في البلاد.

وخلال في خطاب في المؤتمر السابع عشر للجنة التنسيق الإقليمية، قال البرهان "القوات المسلحة ستفي بوعدها بالنأي عن العمل السياسي".

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في سياق آخر، أعرب البرهان عن ثقته في قدرة لجنة التنسيق الإقليمية على مكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم.

كما جدد رئيس مجلس السيادة السوداني رفضه لخطاب التطرف والإرهاب، قائلاً "نقف ضد خطاب التطرف والإرهاب في منطقتنا".

يأتي هذا بينما يحاول وسطاء غربيون ومن الأمم المتحدة كسر الجمود الذي ساد بعد القرارات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر 2021، موقفاً الانتقال السياسي الذي أعقب الإطاحة بعمر البشير عام 2019.