السودان.. انتهاء خلافات المجلس الأعلى لنظارات البجا

أفادت مراسلة "العربية، السبت، بانتهاء خلافات المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان.

ووقع جناحا نظارات البجا على وثيقة تنص على الرجوع لمقررات مؤتمر "سنكات" الأول.

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كما نص اتفاق وحدة المجلس الأعلى على العودة لهيكلة المجلس القديمة.

الوحدة بين مجلس نظارات البجا والقبائل شرق السودان

بدوره، أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد الأمين ترك الاتفاق على وحدة المجلس وقبائل البجا بمبادرة من عدد من أبناء البجا وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأسبق محمد طاهر إيلا.

وبحسب بيان صادر من المكتب الاعلامي لترك فسوف يعقد اجتماع في الفترة المقبلة لكامل عضوية المجلس لوضع الأهداف وبحث كيفية تنفيذ مقررات مؤتمر سنكات. وبذلك عاد ترك رئيساً للمجلس وإبراهيم أدروب نائباً له.

خلافات

يذكر أن خلافات دبت في مجلس البجا بشرق السودان، بعد أن أصدر رئيسه قراراً بحله، فيما تمسّكت قيادات بمواصلة عمل المجلس وتنفيذ مخرجات مؤتمر سنكات.

وفي يونيو الماضي، أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة المجمدة بشرق السودان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لنظارات البجا، محمد الأمين تـِرِك، تجميد كافة أمانات وصلاحيات المجلس، واستقالته أيضاً.

"مشينة ومعيبة"

وقال ترك في تصريحات لـ العربية/الحدث، في وقت سابق، إن قرارات التجميد جاءت حفاظاً على أمن البلاد بعد تصاعد خطابات داخل المجلس وصفها بالمشينة والمعيبة.

كما أضاف أن بعض الشخصيات المحسوبة على نظارات البجا ظلت تصدر قرارات دون علم قيادة المجلس.

يذكر أن قبيلة البجا، وهي إحدى أكبر المكونات السكانية في شرق البلاد، بدأت في 17 سبتمبر الماضي (2021)، إغلاق ميناء "بورتسودان" الرئيسي ووضعت المتاريس في العديد من المدن والنقاط الواقعة على الطريق الرئيسي، الذي تمر به صادرات وواردات البلاد، وكذلك إغلاق خطّي تصدير واستيراد النفط.

قبل أن تفضي بعض الوساطات التي قادها المجلس السيادي حينها إلى تعليق الإضراب مؤقتا.