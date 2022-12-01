أوروبا: تشكيل حكومة قريبا سيؤدي لتجديد التزامنا بدعم السودان

قالت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنييت ويبر، اليوم الخميس، في اجتماع مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن تشكيل حكومة في المستقبل القريب سيؤدي لتجديد التزام الاتحاد بدعم السودان.

ونقل بيان لمجلس السيادة عن ويبر قولها "نتطلع إلى الخطوة القادمة المتمثلة في تشكيل حكومة تشجع الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم لتوفير احتياجات الشعب السوداني".

مادة اعلانية

وأضافت "تشكيل حكومة في المستقبل القريب يجعلنا نجدد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السودان ويمكننا من العمل جنبا إلى جنب لبناء مستقبل السودان".

وكان المكون العسكري في السودان استبعد قبل نحو أسبوع توقيع اتفاق إطار مع قوى الحرية قريباً. وقال إن التوافق السياسي بين المكونات السودانية هو شرط توقيع الاتفاق مع قوى الحرية.

أتى ذلك بعد أن أفادت مصادر بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في وقت سابق الجمعة لـ"العربية/الحدث" أن التوقيع على الاتفاق الإطاري مرتقب قبل نهاية الأسبوع المقبل.

كما أوضحت أنه بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري ستتم مناقشة القضايا العالقة وملاحظات قوى الانتقال على الدستور، (من ضمنها العدالة الانتقالية وعملية الإصلاح الأمني والعسكري وعملية السلام..).

إلى ذلك، أكدت أنه تم وضع مدى زمني للتوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية العام.

وأردفت أن حوالي 30 جسماً وقعت حتى الآن على الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي.

يذكر أن السودان الذي يعد واحداً من أفقر دول العالم لا يزال غارقاً منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إرساء حل بين المدنيين والعسكريين.