بسبب عطل في سد مروي.. انقطاع الكهرباء عن كامل السودان

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أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن البلاد بسبب عطل في سد مروي.
وقبل أشهر حذرت تقارير من مشكلات فنية تهدد سد مروي بالتوقف عن إنتاج الكهرباء.
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مشكلات فنية
فقد نشرت صحيفة "السوداني" في يونيو الماضي تقريرا كشفت فيه عن تعرض السد لمشكلات بالبوابتين رقم 3 و6 منذ خريف العام 2020.
وأضافت أنه أجريت صيانة مؤقتة على البوابة 6، لكن ظهرت مشكلات فنية جديدة أثناء فترة خريف العام 2021 بالبوابتين رقم 5 و8 تمت معالجتهما بصورة مؤقتة من قبل منسوبي محطة الكهرباء قبل الفصل بين الإدارات إلى جانب عدم نقل قسم "الهايدرو ميكانيكا" لوزارة الري مما أدى لخلل كبير في التشغيل.
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