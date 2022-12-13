"إيه الفضيحة دي!".. انقطاع الكهرباء أثناء كلمة وزير المالية بتجمع اقتصادي في الخرطوم
العاصمة السودانية استضافت أعمال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته العادية رقم 114 تحت شعار "نحو تعاون أوثق لاستدامة الأمن الغذائي العربي"
وجد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، نفسه في موقفٍ مُحرجٍ بعد انقطاع التيار الكهربائي بصورة مفاجئة، أثناء مخاطبته، الجلسة الافتتاحية لتجمع اقتصادي عربي بقاعة الصداقة في الخرطوم، أمس الاثنين.
وتستضيف العاصمة السودانية أعمال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته العادية رقم 114، تحت شعار "نحو تعاون أوثق لاستدامة الأمن الغذائي العربي".
وزير المالية فُوجئ بقطع الكهرباء ودخول القاعة في ظلام دامس، وتساءل باللغة الإنجليزية what happened "ماذا حدث؟"، ثم أطلق عبارات ناقدة همساً أمام "المايكات" بالقول: "إيه الفضيحة دي؟!".. و"الناس ديل ناس فضائح"، وتساءل: "كيف تقولون للناس تعالوا استثمروا عندنا..؟!".
وعاد التيار الكهربائي بعد دقائق قليلة، وحاول وزير المالية تدارك الموقف المحرج سريعاً، بدعوته مجلس الوحدة الاقتصادية بأن تكون الكهرباء أحد القطاعات المستهدفة باستثماراتهم، وقُوبلت بادرته تلك بالتصفيق.
وقال إبراهيم إنّ الاجتماع الحالي يأتي في ظروف استثنائية، بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، والتغيُّر المناخي، ما أثّر على معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع حجم البطالة.
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