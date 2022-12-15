شاهد.. سيول عارمة تجتاح بورتسودان وتعليق الدراسة اليوم

اجتاحت سيول عارمة أحياءً بمدينة بورتسودان بشرق السودان، ورصدت مواقع التواصل بالسودان، مشاهد مُروِّعة لتدفق المياه داخل طرقات وأحياء المدينة الساحلية أمس الأربعاء.

وزارة التربية والتعليم بولاية البحر الأحمر، أعلنت تعليق الدراسة، اليوم الخميس، وإلزام جميع المدارس بالقطاع الحكومي وغير الحكومي بأن يكون اليوم عطلة رسمية، حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات لسوء الأحوال الجوية وندرة وسائل النقل لهطول الأمطار المستمر.

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وانهمرت الأمطار بغزارة لساعات طويلة على مدينة بورتسودان وتحوّلت إلى سيول عارمة، وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية هطول موجة أمطار جديدة، اليوم الخميس.









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مصادر محلية قالت لـ"العربية.نت": إنّ أحياء سلالاب الكباري وشقر تعتبر الأكثر تضرراً، حيث اجتاحت السيول تلك المناطق بكميات ضخمة وتسببت في انهيار منازل وجسور صغيرة وجرف الطرق الداخلية، وقطعت السيول الطريق المؤدي إلى حي شقر غرب المدينة.

ويسود سخطٌ شديدٌ وسط المواطنين جرّاء سوء وبطء تصريف المياه الراكدة وسط المدينة وقرب الأسواق، في ظل مخاوف من انهيار الأوضاع الصحية وتفشي الأمراض المعدية.

وتُعتبر بورتسودان ميناء السودان الرئيسي على ساحل البحر الأحمر، وتبعد حوالي 670 كلم شرق العاصمة السودانية الخرطوم، وتمتاز بمناخ ماطر في فصل الشتاء.