بعد سقوط 8 قتلى.. حميدتي في دارفور لوقف الاشتباكات القبلية

أوفد مجلس السيادة السوداني، الخميس، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى دارفور لوقف الاشتباكات القبلية .

وقُتل ثمانية أشخاص في اشتباكات قبلية جديدة في دارفور، المنطقة الواقعة في غرب السودان التي تشهد أعمال عنف بشكل منتظم، حسبما أفادت منظمة غير حكومية، الخميس.

مادة اعلانية

وأفاد شهود بأن الاشتباكات اندلعت في ساعة متقدمة من ليل الأربعاء، بعد مقتل رجل من قبيلة الفور الأفريقية في خلاف مع أحد أفراد قبيلة الرزيقات العربية في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.

موجة نزوح جديدة في جنوب دارفور بعد اشتباكات دامية بين الداجو والقبائل العربية

وفي وقت لاحق، هاجم أفراد من قبيلة الرزيقات على دراجات نارية ومسلّحون، أفراداً من قبيلة الفور يقطنون في مخيّم للنازحين في زالنجي، حسبما أفاد المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور آدم ريغال الذي قال: "حتى الآن، قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح".

وغالباً ما تكون دارفور مسرحاً للعنف القبلي، إضافة إلى أعمال عنف أخرى ناجمة عن النزاعات الإقليمية وصعوبات الحصول على المياه. وتسبّبت اشتباكات وقعت السبت في مقتل 11 شخصاً على الأقل في جنوب دارفور.

واندلعت حرب أهلية في عام 2003 بين نظام الرئيس عمر البشير الذي خُلع في عام 2019، ومتمرّدين من الأقليات العرقية خلّفت نحو 300 ألف قتيل ونحو 2.5 مليون نازح، وفقاً للأمم المتحدة.

وارتفعت وتيرة الصراعات القبلية عقب انقلاب عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، على الحكومة المدنية التي تولت السلطة إثر إطاحة عمر البشير عام 2019.

وأسفرت النزاعات القبلية عن مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة ألف وتشريد نحو 300 ألف هذا العام، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن الأمم المتحدة.