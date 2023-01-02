أول بلاغ في العام 2023.. مقتل شرطي طعناً بالخرطوم

لقي شرطي مصرعه طعناً على يد متفلتين بضاحية أمبدة غرب العاصمة السودانية الخرطوم، عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية ودخول العام الجديد؛ حيث تم تسجيل الحادث كأول بلاغ جنائي بجريمة قتل بالخرطوم في العام 2023م.

رأس الشيطان

وروت مصادر موثوقة لـ"العربية.نت" تفاصيل الجريمة المُروّعة بأن "أفراد العصابة بدأوا بوضع حواجز بطريق ناءٍ يفصل بين ضاحيتي أمبدة والثورة غرب الخرطوم، لتعطيل عبور المارة والسيارات لتسهيل عمليات الاختطاف والنهب والسرقة بالإكراه، عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية ودخول العام الجديد في منطقة قصية، تُعرف برأس الشيطان وتشتهر بوجود نشاط كثيف لعصابات السلب والنهب".

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وأضافت المصادر لـ"العربية.نت": الشرطي يعمل بقسم شرطة المنطقة، وعند مروره بالمنطقة مرتدياً زيّاً مدنياً، حاول المتفلتون قطع الطريق أمامه ونهبه، لكنه قاومهم فسدّدوا له طعنتين قاتلتين، الأولى من الأمام والثانية من الخلف، ليسقط صريعاً في الحال، قبل أن يلوذوا سريعاً بالفرار".

أصحاب سوابق

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة إلقاء القبض على 49 متهماً بعمليات دهم متنوعة لأوكار الجريمة، طالت أصحاب السوابق ومُعتادي الإجرام والمسجلين خطراً، واقتادتهم لأقسام الشرطة المختلفة لتدوين بلاغات جنائية، قبل عرضهم على النيابة العامة.