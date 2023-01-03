حميدتي يعلن غلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى درءاً للفتنة

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إغلاق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى درءا لما وصفه بالفتنة والحفاظ على حسن الجوار.

واتهم حميدتي جهات - لم يسمها - خططت لتغيير النظام في إفريقيا الوسطى انطلاقا من داخل الحدود السودانية.

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وأكد إفشال محاولة قلب نظام الحكم في إفريقيا الوسطى والقبض على المتورطين.

كما أشار إلى فتح معسكرات لضبط ورقابة الحدود السودانية مع إفريقيا الوسطى.