حميدتي يعلن غلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى درءاً للفتنة
"سنفتتح معسكرات لضبط ورقابة الحدود المشتركة"
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أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إغلاق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى درءا لما وصفه بالفتنة والحفاظ على حسن الجوار.
واتهم حميدتي جهات - لم يسمها - خططت لتغيير النظام في إفريقيا الوسطى انطلاقا من داخل الحدود السودانية.
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وأكد إفشال محاولة قلب نظام الحكم في إفريقيا الوسطى والقبض على المتورطين.
كما أشار إلى فتح معسكرات لضبط ورقابة الحدود السودانية مع إفريقيا الوسطى.
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