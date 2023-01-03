اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حميدتي

حميدتي يعلن غلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى درءاً للفتنة

"سنفتتح معسكرات لضبط ورقابة الحدود المشتركة"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إغلاق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى درءا لما وصفه بالفتنة والحفاظ على حسن الجوار.

واتهم حميدتي جهات - لم يسمها - خططت لتغيير النظام في إفريقيا الوسطى انطلاقا من داخل الحدود السودانية.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: أحداث جنوب دارفور لن تمر دون حساب السودان السودان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: أحداث جنوب دارفور لن تمر دون حساب

وأكد إفشال محاولة قلب نظام الحكم في إفريقيا الوسطى والقبض على المتورطين.

كما أشار إلى فتح معسكرات لضبط ورقابة الحدود السودانية مع إفريقيا الوسطى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تلجأ إلى الخيار الصعب بتبني سياسة "التقشف".. هل تكبح التضخم؟ الحكومة البريطانية تلجأ إلى الخيار الصعب بتبني سياسة "التقشف".. هل تكبح التضخم؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط