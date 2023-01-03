شاهد.. سقوط خزان مياه ضخم بالسودان ونجاة المواطنين من كارثة

كادت فرحة غامرة لمواطني قرية بوسط السودان أن تنقلب إلى قصة محزنة إثر انهيار خزان ضخم للمياه فجأة أثناء عملية الملء التجريبي.

مصادر محلية قالت لـ"العربية.نت" إن الحادثة المأساوية وقعت في اليوم الأول من العام 2023 بقرية أبوسقرة أبو عائشة، بوحدة الحاج عبدالله جنوبي ولاية الجزيرة، 260 كلم، تقريبا، جنوب العاصمة الخرطوم.











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وذكرت المصادر أن مواطني القرية عزموا على استبدال خزان المياه القديم الذي أصبح فاقد الصلاحية، وأصبح لا يقوى على حفظ المياه بعد امتلائه بالثقوب.

وبالفعل، صادقت لهم السلطات المختصة، بخزان جديد للمياه، ووصلت الشركة المنفذة إلى القرية وبدأت بالأعمال الهندسية من حفر القواعد وتركيب البرج الحديدي ورفع الخزان الضخم وسط فرحة غامرة، وهم يتابعون رافعة الأحمال" الونش" وهي تحمله ليستقر في مكانه بعد طول انتظار.

وبعد مضي خمسة أيام فقط على تشييد الخزان الضخم، وقعت الكارثة، حيث هوى إلى الأرض أثناء عملية الملء التجريبي.

الحادثة خلفت غضبا شديدا وسط مواطني القرية، وطالبوا المسؤولين بوزارة البنى التحتية وهيئة مياه ولاية الجزيرة، التخلي عن الجلوس في المكاتب، ومتابعة قضايا المواطنين عن بعد وتلقي التقارير المجافية للحقيقة.

وطالبوا بمعاقبة المسؤولين المتسببين في هذه الكارثة، وقالوا: "لولا لطف الله لكانت الكارثة أكبر، حيث تصادف عدم وجود أي شخص بالقرب من الخزان عند انهياره".