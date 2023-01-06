خطوة مفاجئة في السودان.. استبعاد قاضي محكمة البشير

في خطوة مُفاجئة، قرّرت السُّلطة القضائية بالسودان، إحالة قاضي محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو، للتقاعد.

وسبق لقاضيين آخرين، تنحّيا في وقت سابق عن مواصلة إجراءات المحاكمة، الأول لأسباب مختلفة.

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تعليق الجلسات

في التفاصيل قالت مصادر موثوقة لـ"العربية.نت": إن رئيس هيئة محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م، قاضي المحكمة العليا، حسين الجاك الشيخ، تسلم خطاب إحالته إلى التقاعد عن العمل بالسلطة القضائية لبلوغه السن القانونية.

وذكرت المصادر أنّ القرار تسبّب بغياب القاضي المذكور عن الجلسة المعلنة، يوم الثلاثاء الماضي، ما اضطر عضو هيئة المحكمة، القاضي بمحكمة الاستئناف الرشيد طيب الأسماء لإعلان تعليق الجلسات لأسبوعين.

ونقلت تقارير صحافية بالخرطوم يوم الخميس، أن القاضي حسين الشيخ انتهت فترة التجديد التي قررتها له السلطة القضائية بتاريخ 31 ديسمبر 2022م ولم يصدر قرارٌ آخر بالتجديد مرة أخرى.

البشير يعترف: أتحمل وحدي انقلاب 30 يونيو

حالات سابقة

وفي ديسمبر 2020م، أعلن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، أول رئيس لمحكمة مدبري انقلاب يونيو، التنحي لأسباب صحية.

وقال القاضي في جلسة بثها التلفزيون الرسمي: "إنني أعاني من ارتفاع ضغط الدم ونصحني الأطباء الابتعاد، عن التوتر".

وفي يوليو 2020م، لحق القاضي أحمد علي أحمد بسلفه وقرر التنحي، وقال إنه طلب إعفاءه "خشية الانزلاق فيما تأباه العدالة".

أول ظهور

وبدأت جلسات محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبيه علي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح وقادة بارزين بالنظام البائد، في 21 يوليو 2020م بتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها حد الإعدام.

البشير ظهر في 20 ديسمبر الماضي، متحدثاً للمرة الأولى منذ خلعه بثورة شعبية في أبريل 2019، وأعلن مسؤوليته عن تدبير الانقلاب العسكري ضد حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي في 30 يونيو 1989م.