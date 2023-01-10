المبعوث الأممي بالسودان: لا سقف زمنياً لإنهاء العملية السياسية
بيرتس: الاتفاق النهائي "سيكون قريبا" حال التوافق على المواضيع الرئيسية
كشف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، اليوم الثلاثاء عن عدم وجود سقف زمني لإنهاء العملية السياسية، التي أطلقت يوم الأحد لكنه قال إن عامل التوقيت "مهم". وفق ما نقلت صحيفة "السوداني".
وعبر بيرتس في المقابلة عن أمله في تحقيق ذلك "في أقرب وقت".
"الاتفاق النهائي قريبا"
وأكد أن الاتفاق النهائي "سيكون قريبا" حال التوافق على المواضيع الرئيسية، مؤكدا أنه "متفائل جدا" بمضي العملية السياسية إلى الأمام.
وقال بيرتس إن "هناك فرصة حقيقية لنجاح العملية السياسية إذا التزمت الأطراف المدنية والعسكرية على ما سيتم الاتفاق عليه"، مضيفا أن هذا الاتفاق يختلف عن سابقه لكونه يتحدث عن حكومة مدنية ودولة مدنية، على خلاف الاتفاق السابق عام 2019 الذي نص على الشراكة بين المدنيين والعسكريين.
تعهد البرهان
وانطلقت المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان لاستعادة التحول الديمقراطي بالبلاد يوم الأحد، والتي أكد فيها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من الحياة السياسية والعمل مع الشركاء السياسيين والمدنيين.
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