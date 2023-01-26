رئيس وزراء إثيوبيا في زيارة رسمية للسودان.. والبرهان يستقبله

قالت وكالة السودان للأنباء، اليوم الخميس، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن زيارة رئيس وزراء إثيوبيا، الذي يرافقه عدد من كبار المسؤولين، تأتي "في إطار تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين".

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ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن الزيارة، غير أن صحيفة "السوداني" أشارت إلى أن أبي أحمد سيجري لقاءات منفصلة مع بعض القوى السياسية، من بينها قوى الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية إلى جانب الآلية الثلاثية.

وتضم الآلية الثلاثية المعنية بالسودان الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد".

وفي منتصف أكتوبر من العام الماضي، وبعد جلسة مباحثات مشتركة حول العلاقات الثنائية بين السودان وإثيوبيا، أعلن البرهان عزم الجانبين حل كل الأمور العالقة بينهما بالحوار والطرق السلمية، بما فيها الحدود وملف سد النهضة.

وبعد لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش انعقاد منتدى تانا بمدينة بحردار في إثيوبيا، أوضح البرهان أن الجانبين اتفقا على ضرورة معالجة كافة المشكلات الحدودية بالطرق السلمية.

كما أشار إلى إمكانية التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية لسد النهضة.

كذلك رحب بمقترح قيام تكامل اقتصادي بين البلدين، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتبه.