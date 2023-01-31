عامان سجن للاعب سوداني.. اشترى تذكرة لحضور مباراة بنقود مُزيّفة!

عاقبت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم، لاعباً سودانياً بالسجن عامين، بعد إدانته بالتورط بتزييف العُملة السُّودانيّة.

وقال قاضي المحكمة محمد سر الختم، في حيثيات قرار الإدانة يوم الاثنين، إن المتهم ضُبط متلبساً، بحمل رزم الأوراق المالية من فئة الألف جنيه، أثناء مشاهدته مباراة لكرة القدم بملعب إستاد الهلال السوداني بأم درمان. وذكر القاضي أن هيئة الاتهام دفعت بأدلة تكفي لإدانة المتهم. وبالتالي، قضت عليه بالسجن عامين وأمرت بإبادة الأموال المُزيّفة.

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شكوك مسؤول التذاكر

تفاصيل الجريمة بدأت عن قطع المتهم تذكرة لحضور مباراة لكرة القدم بملعب استاد الهلال. لكن الشكوك ساورت مسؤول التذاكر بإحدى بوابات الدخول لاستاد الهلال بعد قطع لاعب كرة قدم سابق لتذكرة الدخول، والتوجه إلى المساطب الشعبية. وبعد دخول اللاعب أخذ مسؤول التذاكر في تقليب الأوراق النقدية التي أعطاها له مقابل تذكرة الدخول، حتى تأكّد بأنّها مُزيّفة.

توقيف المتهم.. أدلة جنائية وأقوال مُتضاربة

وعلى الفور، أبلغ أحد أفراد الشرطة بالملعب، ودلهم على مكان وجود المتهم بالاستاد، واقتادته الشرطة إلى مكتب صغير، وبالتفتيش عثرت على مبلغ 25 ألف جنيه سوداني داخل جيوبه، كما عثرت على مبلغ 60 ألف جنيه سوداني مُخبأة مناصفة داخل حذاءين رياضيين في حقيبة ظهر كان يحملها المتهم.

واقتادت الشرطة المتهم للتحقيق، بمقر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في الخرطوم، قبل إحالة الأموال المضبوطة إلى دائرة الأدلة الجنائية التي أكّدت أنّ الأموال مُزيّفة.

إلا أن أقوال المتهم تضاربت أثناء التحريات. وفي رواية قال إن الأموال تخص أحد تجار الحشيش بأم درمان ونفى علمه بأنها مزيفة. وفي رواية مُغايرة ذكر أنّ الشخص الذي أعطاه الأموال طلب منه أن يخبأها حتى لا يقع في مشاكل مع الشرطة.