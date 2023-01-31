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Sudanese people gather outside al-Huda prison in the capital Khartoum's twin city of Omdurman on July 4, 2019, during a ceremony marking the release of 235 members of a faction of the Sudan Liberation Army, which has fought government forces in war-torn Darfur. Sudanese authorities on July 4 released a group of 235 fighters from a faction of the Sudan Liberation Army, which has fought government forces in war-torn Darfur and is part of the protest movement. / AFP / ASHRAF SHAZLY
سجن الهدى

على طريقة أفلام الأكشن.. هجوم مسلح على ناقلة سجناء بالخرطوم

محكمة جنايات كانت قد أصدرت حكماً بالدية على أحد المتهمين بالقتل العمد.. فأغضب الحكم بعض أقارب المجني عليه الذين قرروا الثأر

الخرطوم - خالد فتحي
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على طريقة أفلام "الأكشن (الإثارة) السينمائية، تعرّضت ناقلة سجناء بالخرطوم لهجوم مُسلّح تسبّب في إصابات خطيرة لبعض أفراد الشرطة والسجناء عند طريق عودتهم لسجن الهدى غربي العاصمة السودانية.

وروت مصادر موثوقة لـ"العربية.نت" تفاصيل الحادثة المُثيرة قائلاً إن محكمة جنايات أمبدة غربي الخرطوم كانت قد أصدرت حكماً بالدية على أحد المتهمين بالقتل العمد. لكن الحكم أغضب بعض أقارب المجني عليه، فقاموا بتقفي أثر ناقلة السجناء، ونصبوا لها كميناً محكماً بمنطقة نائية في طريق عودتها إلى سجن الهدى وعلى متنها ما لا يقل عن 22 شخصاً.

وعند ظهور العربة، أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية بشكلٍ كثيفٍ، مما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة للغاية وسط أفراد الشرطة القضائية وأحد السجناء.

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كما تسبّبت حالة الفوضى والارتباك التي نتجت عن الهجوم المفاجئ في هروب السجناء الذين كانوا داخل الناقلة لجهاتٍ غير معلومة.

بدورها، أكدت الشرطة السودانية في بيان رسمي أن ناقلة للسجناء تعرّضت عند الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء لإطلاق أعيرة نارية من سيارة أثناء عودتها من المحكمة إلى سجن الهدى، وأسفر الهجوم المُسلّح عن إصابات خطيرة وسط الحرس وأحد السجناء ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد البيان إلقاء القبض على الجُناة وضبط السيارة التي كانوا يستقلونها والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الهجوم كان بدافع الثأر من أحد السجناء المحكومين بالقتل العمد تحت المادة 130 من قانون العقوبات بالسودان.

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