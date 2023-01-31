على طريقة أفلام الأكشن.. هجوم مسلح على ناقلة سجناء بالخرطوم

على طريقة أفلام "الأكشن (الإثارة) السينمائية، تعرّضت ناقلة سجناء بالخرطوم لهجوم مُسلّح تسبّب في إصابات خطيرة لبعض أفراد الشرطة والسجناء عند طريق عودتهم لسجن الهدى غربي العاصمة السودانية.

وروت مصادر موثوقة لـ"العربية.نت" تفاصيل الحادثة المُثيرة قائلاً إن محكمة جنايات أمبدة غربي الخرطوم كانت قد أصدرت حكماً بالدية على أحد المتهمين بالقتل العمد. لكن الحكم أغضب بعض أقارب المجني عليه، فقاموا بتقفي أثر ناقلة السجناء، ونصبوا لها كميناً محكماً بمنطقة نائية في طريق عودتها إلى سجن الهدى وعلى متنها ما لا يقل عن 22 شخصاً.

مادة اعلانية

وعند ظهور العربة، أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية بشكلٍ كثيفٍ، مما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة للغاية وسط أفراد الشرطة القضائية وأحد السجناء.

كما تسبّبت حالة الفوضى والارتباك التي نتجت عن الهجوم المفاجئ في هروب السجناء الذين كانوا داخل الناقلة لجهاتٍ غير معلومة.

بدورها، أكدت الشرطة السودانية في بيان رسمي أن ناقلة للسجناء تعرّضت عند الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء لإطلاق أعيرة نارية من سيارة أثناء عودتها من المحكمة إلى سجن الهدى، وأسفر الهجوم المُسلّح عن إصابات خطيرة وسط الحرس وأحد السجناء ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد البيان إلقاء القبض على الجُناة وضبط السيارة التي كانوا يستقلونها والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الهجوم كان بدافع الثأر من أحد السجناء المحكومين بالقتل العمد تحت المادة 130 من قانون العقوبات بالسودان.