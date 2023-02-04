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معبر حدودي بين السودان وإثيوبيا
معبر حدودي بين السودان وإثيوبيا

بسبب عصابات مسلحة.. توقف حركة التجارة بين السودان وإثيوبيا

دبي - العربية.نت
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أفادت وسائل إعلام سودانية مساء الجمعة بأن حركة التجارة بين السودان وإثيوبيا توقفت بسبب إقدام سكان غاضبين على قطع طريق حيوي احتجاجا على اعتداءات ميليشيات مسلحة إثيوبية.

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تكدس البضائع والشاحنات

وأضافت أن إغلاق الطريق القاري في منطقة عطرب منذ الخميس "أدى إلى توقف الحركة التجارية بين السودان وإثيوبيا، مع تكدس البضائع والشاحنات على طول الطريق المؤدي إلى المعبر الحدودي".

واشتكى عدد من المزارعين من توقف عمليات حصاد محصولي القطن والذرة، عقب تعثر جهودهم لنقل العمالة الإثيوبية إلى مناطق الزراعة، فيما يعيش أصحاب الشاحنات والسائقين أوضاعاً مأساوية طبقاً لما نقله موقع "سودان تربيون".

محاولات باءت بالفشل

فيما باءت بالفشل محاولات الأجهزة الأمنية والعسكرية لإقناع الأهالي بفتح الطريق واستعادة حركة التجارة.

يشار إلى أن عصابات مسلحة إثيوبية نفذت الشهر الماضي عدة هجمات لأغراض نهب الماشية، واختطاف الرعاة للمطالبة بفدى مالية من داخل الحدود السودانية.

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