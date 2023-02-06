حادثة تهز السودان.. لص يلقى حتفه بالرصاص أثناء مطاردته فتاة بسكين

لقي شَابٌ مُسلّحٌ مصرعه برصاص شرطي لاستغاثة فتاة تصرخ طالبةً النجدة بالخرطوم.

في التفاصيل، قالت الشرطة في بيان رسمي تلقته "العربية.نت"، إن شابين مسلحين على متن دراجة نارية اعترضا طريق فتاة بضاحية الأزهري جنوب الخرطوم، اليوم الاثنين، في محاولة لنهبها واختطاف حقيبتها، لتصرخ الفتاة بصوت عالٍ، طالبةً النجدة.

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وعند خروج أحد أفراد الحراسات الخاصة بأحد قيادة الشرطة، وجد أحد الشابين المذكورين شاهراً سكيناً في وجه الفتاة المرعوبة.

ولم يجد الشرطي مفراً من إطلاق النار لإنقاذ الفتاة من براثن الشاب المسلح، ما أدى لمصرعه، بينما لاذ الشاب الآخر بالفرار مُسرعاً.

الشرطة التي خفت إلى مسرح الحادثة، رفعت الجثمان لإحالته إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، كما حرزت السكين وموبايل الفتاة، ودوّنت بلاغاً جنائياً بالواقعة بقسم شرطة الأزهري شرق، باتهامات تتعلّق بالشروع بالنهب والإيذاء الجنائي.

وتمكّنت عبر عمليات البحث والتمشيط من إلقاء القبض على المتهم الآخر، كما ضبطت الدراجة النارية المُستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتشهد الخرطوم ارتفاعاً لافتاً في جرائم النهب والسرقة بالإكراه، تقودها عصابات على متن دراجات نارية تُعرف محلياً بعصابات (9 طويلة)، ويقال إنّ التسمية تولدت من الطريقة المتبعة بالنهب أو الاختطاف، إذ يتحرك لصان على متن دراجة نارية أحدهما للقيادة والآخر للسرقة، وتمتد يد السارق لآخرها قبل أن تلتف على شكل 9 لانتزاع الموبايل أو الحقائب بسرعة رهيبة، قبل أن يلوذا بالفرار من المكان بنفس السُّرعة.