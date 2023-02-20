فيديو.. جريمة نهب تُثير غضب السودانيين.. ما القصة؟

انشغلت مواقع التواصل بالسودان، طيلة الساعات الماضية بمقطع فيديو لمحاولة نهب أحد الأشخاص، في وضح النهار، وسط شارع مزدحم بالمارة والعربات بالخرطوم.

وفي التفاصيل، أظهر المقطع المذكور أربعة فتيان، وهم يحاولون نهب أحد الأشخاص بعد أن طرحوه أرضاَ في شارع مزدحم بالسوق المركزي، جنوبي الخرطوم على مرأى ومسمع من الباعة والمارة بالطريق العام، الذين لم يتحرّك أحدهم لنجدته.

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إفلاتٌ بأعجوبة

وبعد مجهود فردي، تمكن الشخص المذعور من الإفلات بأعجوبة من الفتية المعتدين، وقد ارتسمت علامات الرعب على وجهه وهو لا يكاد يصدق نجاته من تلك المداهمة المُباغتة.

وفجر مقطع الفيديو المؤلم، غضباً قوياً وسط السودانيين بمواقع التواصل الاجتماعي. وصب المتفاعلون جام غضبهم على الذين وقفوا يشاهدون ما يحدث دون أن يحركوا ساكناً أو يتدخلوا لردع الفتية المعتدين ونجدة الرجل المذعور.

واتهم المتفاعلون، الشرطة وبقية الجهات المختصة بالتقاعس في حسم عصابات النهب والسرقة بالإكراه التي تحوّلت لظاهرة مقلقة بالخرطوم مؤخراً.

جرائم 9 طويلة

وتشهد الخرطوم، ارتفاعاً لافتاً في جرائم النهب والسرقة بالإكراه، تقودها عصابات على متن دراجات نارية تُعرف محلياَ بعصابات (9 طويلة)، ويقال إنّ التسمية تولدت من الطريقة المتبعة بالنهب أو الاختطاف، إذ يتحرك لصان على متن دراجة نارية أحدهما للقيادة والآخر للسرقة، وتمتد يد السارق لآخرها قبل أن تلتف على شكل 9 لانتزاع الموبايل أو الحقائب بسرعة رهيبة، قبل أن يلوذا بالفرار من المكان بنفس السُّرعة.