البرهان: تشكيل حكومة مدنية قريبا.. والجيش لن يتخلى عن واجباته

أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن الجيش سيدعم الحكومة المدنية المقبلة، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تتخلى عن واجباتها. وفق ما نقلت صحيفة "السوداني".
"تشكيل حكومة مدنية قريبا"
وأكد أن البلاد تسير في طريق تأسيس الحكم المدني، مرجحا تشكيل الحكومة المدنية قريبا.
وقال "لا نريد تسلُطاً من حاكم عسكري أو مدني ونريد أن يأتي من يحكم بطريقة مشروعة ومقبولة".
"يأتمر بإرادة الشعب"
وكان البرهان، قد أكد مراراً أن الجيش ليس له حزب ولن يوالي أحداً أو مجموعة، مشيرا إلى أنه يأتمر بإرادة الشعب وحده.
كما شدد في تصريحات نقلها بيان لمجلس السيادة على أن القوات المسلحة لا تعادى أحدا ولن توالي أي فئة، وتريد أن يتوافق الجميع دعما لمصلحة البلاد، لافتا إلى أن القوات المسلحة "ليس من شيمها إثارة المشكلات ولن تنجر إلى المواجهات مع أحد".
الاتفاق الإطاري
يذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم، كانت شهدت في 5 ديسمبر 2022، توقيع "الاتفاق الإطاري" بين المكون العسكري في مجلس السيادة الحاكم بالبلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.
-
حراس الأمن في مطار هيثرو يضربون عن العمل نهاية الشهرأكثر من 1400 حارس أمن يعملون في مطار هيثرو سيضربون لمدة 10 أيام سياحة وسفر
-
قاد سيارته بنفسه.. بوتين في زيارة مفاجئة للقرموصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى شبه جزيرة القرم السبت في الذكرى التاسعة لضم روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية في عام 2014، حسبما أعلن التلفزيون ... العرب والعالم
-
مشهد يأسر القلب.. رجل أمن يساعد طفلاً في المسجد الحرامتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع مشهد لرجل أمن في المسجد الحرام، وهو يساعد أحد الأطفال في لبس الإحرام خلال دخوله إلى ساحة الطواف.ووصف رواد منصات ... السعودية