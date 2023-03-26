السودان: الحرية والتغيير تعلن اكتمال المسودة النهائية للاتفاق السياسي
مصادر العربية: اجتماع غدا بالقصر الرئاسي لتسليم المسودة النهائية للاتفاق السياسي بالسودان
أعلن ياسر عرمان الناطق باسم قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي ،السبت، اكتمال المسودة النهائية للاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين في السودان، فيما أفادت مصادر العربية بأنه من المزمع عقد اجتماع اليوم الأحد بالقصر الرئاسي لتسليم المسودة النهائية للاتفاق السياسي.
وقال عرمان عبر حسابه على تويتر إن هذا سيفتح الطريق أمام تكوين الحكومة المدنية، مشيرا إلى تسليم مسودة الاتفاق للأطراف اليوم الأحد.
وأكد أن الدعم الإقليمي والعالمي "أمر بالغ الأهمية"، مضيفا أن العملية السياسية في السودان وصلت إلى نقطة "اللاعودة".
البرهان: حكومة مدنية لكن دون "ابتزاز"
وكان المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان خالد عمر يوسف، قد أعلن الأحد الماضي، أن توقيع الاتفاق السياسي النهائي سيكون في 1 أبريل، فيما أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن المؤسسة العسكرية لن تتراجع عن هدف الوصول إلى حكومة مدنية لكن دون "ابتزاز".
واتفقت الأطراف العسكرية والمدنية السودانية قبل أسبوعين على الدعوة إلى انعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي والوصول إلى هذا الاتفاق في وقت وجيز. وكان المكون العسكري في السودان قد وقع الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر الماضي مع قوى مدنية بقيادة الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى، لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين وتختتم بإجراء انتخابات.
وانطلقت المرحلة الأخيرة من العملية السياسية بالسودان في يناير الماضي، حيث أكد البرهان حينها التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من الحياة السياسية والعمل مع الشركاء السياسيين والمدنيين.
-
الخارجية السعودية: ندعو المجتمع الدولي لوقف ممارسات إسرائيل الاستفزازيةالخارجية السعودية: ندين قرار سلطات الاحتلال نشر عطاءات لبناء مستوطنات داخل أراضي فلسطين السعودية
-
الدراما السودانية في ثورتها الحافلة بالجديد.. توغل في الجرأة وتحاشي العمقسباق الدراما السودانية في الموسم الرمضاني، زاخر بكم كبير من الأعمال الدرامية هذا العام على غير المعتاد بالأعوام السابقة، كما أن هناك اجتهاداً واضحاً ... ثقافة وفن
-
يسميه المدمنون بـ"الصاروخ".. الجزائر تحبط عملية إغراقها بمليون حبة مهلوسةالأمن تتبع الشحنة منذ دخولها إلى الجزائر عبر ولاية تمنراست الحدودية مع دولتي مالي والنيجر، وشحنها في صهريج لنقل الزفت، وحتى توقيف الجناة في مطار الجزائر المغرب العربي