بتهم قتل محتجين.. إحالة عناصر من الشرطة للقضاء السوداني

قررت النيابة العامة السودانية الأحد، بإحالة عناصر من الشرطة السودانية إلى القضاء بتهمة قتل أربعة محتجين، وفق ما أفادت صحيفة (سودان تريبيون).

اكتمال إجراءات التحقيق

إلى هذا، قال رئيس النيابة المختصة بالنظر في دعاوى القتل والانتهاكات الطاهر عبد الرحمن إنه جرى إحالة قضايا هؤلاء المتهمين بعد اكتمال إجراءات التحقيق وتوجيه اتهامات لهم بموجب المادة 130 من القانون الجنائي الخاصة بالقتل العمد.

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العقوبة تصل للإعدام

وأضاف أن العقوبة بموجب هذه المادة تصل إلى الإعدام حال الإدانة، مشيرا إلى أن مدير عام الشرطة قام رفع الحصانة عن عناصر الشرطة المحالين للقضاء.

ولقي المحتجون الأربعة حتفهم خلال مشاركتهم في مظاهرات خلال السنوات الأربعة الماضية، بحسب (سودان تريبيون).

125 قتيلا

يشار إلى أن دول أعضاء الترويكا (سفارات النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، كانت قد أعربت مطلع مارس الماضي، عن قلقها العميق إزاء استمرار قتل المتظاهرين السلميين في السودان.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت الشهر الماضي أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 125، وذلك عقب اندلاع موجة الاحتجاجات بالسودان في أكتوبر 2021.