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المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس(أرشيفية- فرانس برس)
السودان

القبض على شخص هدد المبعوث الأممي للسودان بالقتل

فيديو متداول يُظهر رجلا في مناسبة عامة بالخرطوم يطلب فتوى للسماح له باغتيال المبعوث الأممي

العربية.نت
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أكدت مصادر "العربية" و"الحدث" أن السلطات السودانية ألقت القبض على شخص هدد المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس بالقتل.

وكانت البعثة الأممية في السودان قد دعت السلطات لاتخاذ إجراءات قانونية في دعوات لاغتيال رئيس البعثة.

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وأعربت المتحدثة باسم البعثة مي يعقوب عن تزايد القلق إزاء فيديو متداول في وسائل الإعلام يُظهر رجلا في مناسبة عامة بالخرطوم يطلب فتوى للسماح له باغتيال المبعوث الأممي.

وانتقدت ما سمّتها لغة التحريض والعنف، موضحةً أنها لن تؤدي إلاّ إلى تعميق الانقسامات، "ولن تردع البعثة عن الاضطلاع بواجباتها". وأضافت: "بينما نرحب بالأصوات المنددة بهذا الفيديو ومحتواه، ندعو السلطات السودانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية وضمان إجراء التحقيق المناسب".

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وتزامن ذلك مع إحياء السودانيين، الذكرى الرابعة لسقوط نظام البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، كما تزامن أيضاً مع اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، تعهّد خلاله بلينكن بدعم العملية السياسية في السودان الهادفة إلى نقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين، وفق «الاتفاق الإطاري» الذي وقّعه الجانبان في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

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