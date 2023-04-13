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عناصر من الجيش السوداني - أرشيفية
عناصر من الجيش السوداني - أرشيفية
السودان

الجيش السوداني ينشر قوات بمدينة مروي تحسبا لأي انفلات أمني

على خلفية التوترات الأمنية في منطقة مروي

دبي _ قناة العربية
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أكدت مصادر للعربية أن الجيش السوداني ينشر قوات بمروي تحسبا لأي انفلات أمني، على خلفية التوترات الأمنية في منطقة مروي بالولاية الشمالية في السودان.

وأوضحت المصادر أن الجيش السوداني أعطى مهلة لقوات الدعم السريع لمغادرة مروي.

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بدورها نفت قوات الدعم السريع في السودان مزاعم قيامها بعمليات حربية باتجاه مطار مروي.

وأكدت قوات الدعم السريع أن وجود القوات بالولاية الشمالية يأتي في إطار تأدية واجباتهم ومهامهم كما هو في باقي الولايات.

كما أشارت في البيان إلى أن قوات الدعم السريع تعمل بتنسيق مع قيادة القوات المسلحة وبقية القوات النظامية الأخرى.

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وكانت مصادر العربية في السودان أفادت أن منطقة مروي شهدت توترا بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

ووفقا لمصادر العربية فإن قوة قوامها أكثر من 100 سيارة من قوات الدعم السريع وصلت إلى مدينة مروي في الولاية الشمالية.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش رفضت تمركز قوات الدعم السريع في المنطقة والتي كانت قد بررت انتشارها هناك بامتلاك أرض زراعية بالقرب من مطار مروي .

وأشارت مصادر العربية إلى أن الدعم السريع كان قد بدأ في مطلع شهر رمضان وعبر أحد الأعيان بالمنطقة في بناء سور ومرافق في الأرض المحاذية للمطار.

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