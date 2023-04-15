الجامعة العربية: ما يحدث حالياً في السودان يهدد وحدته

وسط استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وغيرها من الولايات في البلاد، شدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، على أن الوضع في السودان مؤسف للغاية، وما يحدث حالياً يهدد وحدته.

وقال زكي في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، اليوم السبت: "مستعدون لإجراء وساطة بين الأطراف السودانية لاستعادة الهدوء".

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غير أنه أردف: "نواجه صعوبة في التواصل مع القيادات السودانية المعنية".

كما أضاف: "نناشد كافة الأطراف السودانية بوقف التصعيد فوراً".

"حميدتي فرض الحرب"

إلى ذلك أعلن الجيش أن قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي فرض الحرب وقواته تستهدف أفراد القوات المسلحة.

وقال في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، السبت، إن قوات الدعم السريع تسعى للوصول إلى السلطة.

كما أضاف الجيش أن قوات الدعم السريع أصبحت متمردة، مردفاً: "نأسف لما وصلت إليه البلاد بسبب متمردي الدعم السريع".

وشدد على أنه سيقود معركته بجدارة و"نحن في يوم القتال الأول".

بدأت في مروي

يشار إلى أن الاشتباكات التي تفجرت اليوم حاصدة عشرات الإصابات والقتلى من الطرفين، اندلعت على الرغم من تأكيد قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ودقلو، أمس الجمعة، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشدداً على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

علماً أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضاً خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.