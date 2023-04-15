عضو بمجلس السيادة السوداني: نحاول وقف الحرب

ناشد عضو مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، اليوم السبت، الجيش وقوات الدعم السريع بوقف المعارك الدائرة بينهما على الفور والاحتكام إلى "صوت العقل".

وأوضح عقار أن هناك أسباباً "بعضها سياسي وبعضها اقتصادي" وراء اندلاع هذا العنف.

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غير أنه أضاف أنهم في الوقت الحالي ليسوا بصدد البحث عن الأسباب "بقدر ما نحاول تجميد ووقف الحرب نفسها، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي معالجة المشكلات التي أدت لوقوع تلك الحرب".

"حميدتي فرض الحرب"

وفي وقت سابق السبت أعلن الجيش أن قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي فرض الحرب وقواته تستهدف أفراد القوات المسلحة.

وقال في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، إن قوات الدعم السريع تسعى للوصول إلى السلطة.

كما أضاف الجيش أن قوات الدعم السريع أصبحت متمردة، مردفاً: "نأسف لما وصلت إليه البلاد بسبب متمردي الدعم السريع".

إلى ذلك شدد على أنه سيقود معركته بجدارة و"نحن في يوم القتال الأول".

منطقة مروي

يشار إلى أن الاشتباكات التي تفجرت اليوم حاصدة عشرات الإصابات والقتلى من الطرفين، اندلعت على الرغم من تأكيد قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ودقلو، أمس الجمعة، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشدداً على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

علماً أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضاً خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.