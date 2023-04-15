مشاهد للبرهان يتفقد مناطق عسكرية في الخرطوم

رغم الاشتباكات والتصعيد في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع، تدول رواد مواقع التواصل لقطات مصورة لرئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان يتجول في مناطق عسكرية ويصافح الجنود بالعاصمة الخرطوم.

ولم يتسن للعربية التأكد من أن هذه الجولة نفذها البرهان مساء السبت أم التقطت في وقت سابق.

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تسليم العربات والآليات

إلى هذا، طلب البرهان من قادة الدعم السريع تسليم كل العربات القتالية والآليات لأقرب قيادة فرقة.

وأكد القائد العام في منشور نقله جهاز المخابرات العامة السوداني موجه إلى قادة الدعم السريع أن ما يجري على الأرض الآن هو "تمرد صريح" على القوات المسلحة.

"لا تفاض"

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السودانية، قد أكد اليوم السبت، أن الجيش السوداني لن يتفاوض مع قوات الدعم السريع حتى يتم حلها.

يشار إلى أن الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشدداً على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.