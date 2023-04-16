الدعم السريع: نتعرض لهجوم من طيران أجنبي في بورتسودان

فيما تستمر الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثاني، قالت قوات الدعم السريع، الأحد، إنها تتعرض لهجوم من طيران أجنبي في بورتسودان، فيما أعلن الجيش السوداني السيطرة على مقار للدعم السريع في ولاية القضارف، مرفقاً الإعلان بمقطع فيديو يظهر احتفال الجنود بالسيطرة على المقر.

مقطع فيديو يظهر سيطرة الجيش السوداني على مقار الدعم السريع في ولاية القضارف #العربية pic.twitter.com/cURTrVbPCL — العربية (@AlArabiya) April 16, 2023

وجاء في بيان قوات الدعم السريع:

مادة اعلانية

"تتعرض قوات الدعم السريع في بورتسودان إلى هجوم من طيران أجنبي، نحذر من التدخل الأجنبي ونهيب الرأي العام الإقليمي والدولي إلى وقف هذا العدوان وإدانة هذا المسلك".

تغطية خاصة من #العربية | الجيش السوداني والدعم السريع بتبادلان الإعلانات بالسيطرة على مواقع في #السودان https://t.co/FoLad518KP — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 15, 2023

هذا وفيما سُمع صوت أذان الفجر، صباح اليوم الأحد، بالعاصمة السودانية الخرطوم، دوت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، استمرارا للاشتباكات التي وقعت طيلة ليل السبت، في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد القتلى جراء الاشتباكات وصل 56 قتيلا.

وفي الساعات الأولى من الصباح، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان، أن "ساعة النصر اقتربت"، مبشرة الشعب السوداني بـ"أخبار سارة قريبا"، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.

وجاء في بيان الجيش السوداني: "اقتربت ساعة النصر، نترحم على الأرواح البريئة التي أزهقتها هذه المغامرة المتهورة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة، ودعواتنا للمصابين، ونبشر شعبنا الصابر الأبي بأخبار سارة قريبا بإذن الله".

وتزامنا، نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.

هذا وقد أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية حصرا مبدئيا لأحداث يوم أمس (15 أبريل)، حيث أعلنت أن عدد القتلى وصل 56 قتيلا.