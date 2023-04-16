السودان.. مقتل 25 شخصا باشتباكات الجيش والدعم السريع

أبلغت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان لرويترز اليوم السبت أن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 183 في المواجهات الدائرة في أنحاء البلاد.

نقابة أطباء السودان لرويترز: مقتل 25 شخصا وإصابة 183 منذ بدء الاشتباكات #السودان

#العربية pic.twitter.com/LVz44crSDY — العربية (@AlArabiya) April 15, 2023

ولم تتمكن اللجنة من تحديد ما إذا كان جميع الضحايا من المدنيين.

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وقتل شخصان في مطار الخرطوم وأربعة في أم درمان وثمانية في مدينة نيالا وستة في مدينة الأبيض وخمسة في الفاشر، بحسب المصدر.

عمليات مسح

إلى هذا، أعلن الجيش السوداني أن القوات الجوية السودانية ستقوم بعمليات مسح في المناطق التي توجد بها قوات الدعم السريع.

لا مجال للمفاوضات بين #الجيش_السوداني و #الدعم_السريع.. رئيس قسم العلوم السياسية بمركز العلاقات الدولية الرشيد إبراهيم يوضح الأسباب#العربية pic.twitter.com/hm8Z0WJ3sA — العربية (@AlArabiya) April 15, 2023

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وعدة مناطق في أنحاء السودان صباح اليوم، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار، في الوقت الذي دعت فيه السعودية ومصر إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوي المندوبين الأحد لبحث الوضع في السودان.

تضارب حول مناطق السيطرة

فيما تضاربت بيانات الجانبين فيما يتعلق بتطورات القتال. فقد أعلنت قوات الدعم السريع في بيان نشرته مساء اليوم السيطرة على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ومقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وكذا السيطرة على الملاحة الجوية في كافة أنحاء السودان.

وقال البيان إن قوات الدعم السريع حددت مكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وجاري العمل "للقبض عليه".

"نشر أكاذيب"

لكن الجيش السوداني نفى سيطرة قوات الدعم السريع على القيادة العامة للقوات المسلحة، وقال الجيش في بيان إن قوات الدعم السريع "تقوم بنشر الأكاذيب والترهات عن سيطرتها على القيادة العامة و التصنيع الحربي والقصر الرئاسي بينما يسقط جنودها وضباطها في شوارع الخرطوم بلا علاج ولا دواء وتختبئ قياداتها بعد أن استبانت أن الأمور ستحسم قريبا".