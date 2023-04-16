القاهرة وجوبا تعرضان الوساطة بين طرفي الصراع بالسودان
الرئاسة المصرية: السيسي وسلفا كير يوجهان نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، حول الاشتباكات الجارية على الساحة السودانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان.
وفي السياق، أكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين وجها نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.
كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، حيث إن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار، هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.
-
البرهان يصدر قراراً لبنك السودان بتجميد حسابات "الدعم السريع" ومصادرة ممتلكاتهلجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم قررت أن يكون اليوم عطلة رسمية بالولاية حفاظا على المواطنين وممتلكاتهم اقتصاد
-
قصة نشأة وقدرات وأماكن تمركز قوات الدعم السريع في السودانسعت قيادة الدعم السريع لزيادة مواردها فعملت على بناء إمبراطورية اقتصادية مستقلة، واستفادت من سيطرتها على مواقع تنقيب الذهب بجبل عامر في دارفور قبل أن تتخلى عنه لاحقا لوزارة المالية السودان
-
بالدموع والزغاريد.. شاهد استقبال أسرة أسير سعودي في جازاناتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على تبادل أكثر من 880 أسيراً السعودية
-
ظاهرة فلكية قد تؤثر على رؤية الهلال.. ومصادفة لم تحدث منذ سنوات بعيد الفطرفلكياً شهر رمضان 29 يوماً فقط.. وأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر: القمر لن يكون مرئياً في السماء طوال الليل في ذلك اليوم لأنه سيشرق مع الشمس ويغرب معها تماماً الأخيرة