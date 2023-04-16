اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السيسي سلفا كير السودان جنوب السودان القاهرة جوبا خاص العربية نت
الرئيسان السيسي وسلفا كير
السودان

القاهرة وجوبا تعرضان الوساطة بين طرفي الصراع بالسودان

الرئاسة المصرية: السيسي وسلفا كير يوجهان نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، حول الاشتباكات الجارية على الساحة السودانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان.

مادة اعلانية
حميدتي والبرهان
حميدتي والبرهان

وفي السياق، أكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

السفير الروسي: الجيش السوداني لا يرغب بالتفاوض ويصف "الدعم السريع" بالمتمردين العرب والعالم السودان السفير الروسي: الجيش السوداني لا يرغب بالتفاوض ويصف "الدعم السريع" بالمتمردين
الجيش السوداني يعلن سيطرته على قواعد ومقرات الدعم السريع بسبع ولايات السودان السودان الجيش السوداني يعلن سيطرته على قواعد ومقرات الدعم السريع بسبع ولايات

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين وجها نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.

كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، حيث إن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار، هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش السوداني أم الدعم السريع.. من الأقوى؟ الجيش السوداني أم الدعم السريع.. من الأقوى؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط