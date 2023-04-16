السودان
بطلب من القاهرة والرياض.. اجتماع طارئ للجامعة العربية حول اشتباكات السودان
الاجتماع يأتي تأسيساً على فقرة بنظام الجامعة تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة في دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء
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دعت كل من مصر والسعودية إلى عقد اجتماع طارئ، اليوم الأحد، على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع في السودان، حسب ما أعلن الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يأتي تأسيسا على الفقرة 5 ب من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة في دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء.
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وأوضح أبو زيد أن التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة في أسرع وقت.
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