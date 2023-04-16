اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مقر الجامعة العربية
مقر الجامعة العربية
السودان

بطلب من القاهرة والرياض.. اجتماع طارئ للجامعة العربية حول اشتباكات السودان

الاجتماع يأتي تأسيساً على فقرة بنظام الجامعة تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة في دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دعت كل من مصر والسعودية إلى عقد اجتماع طارئ، اليوم الأحد، على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع في السودان، حسب ما أعلن الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يأتي تأسيسا على الفقرة 5 ب من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة في دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء.

مادة اعلانية

وأوضح أبو زيد أن التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة في أسرع وقت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش السوداني أم الدعم السريع.. من الأقوى؟ الجيش السوداني أم الدعم السريع.. من الأقوى؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط