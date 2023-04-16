واشنطن تشدد على ضرورة إنهاء القتال بالسودان دون شروط مسبقة

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على ضرورة إنهاء الأطراف في السودان على الفور أعمال القتال، معربا عن ترحيبه بفرصة التشاور مع وزراء خارجية السعودية والإمارات بشأن الاشتباكات الجارية في السودان.

وقال إن الإمارات والسعودية وأميركا اتفقت على ضرورة إنهاء الأطراف على الفور أعمال القتال دون شروط مسبقة.

تغطية خاصة من #العربية | الجيش السوداني والدعم السريع بتبادلان الإعلانات بالسيطرة على مواقع في #السودان https://t.co/FoLad518KP — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 15, 2023

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وجاء في بيان بلينكن:

"رحبت بفرصة 15 أبريل للتشاور مع فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وعبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، حول القتال الخطير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي تهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين، وتقوض الجهود المبذولة لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان".

وأضاف: "اتفقنا على أنه من الضروري للطرفين إنهاء الأعمال العدائية على الفور دون شرط مسبق. أحث اللواء عبدالفتاح البرهان واللواء محمد حمدان ديقلو على اتخاذ تدابير فعالة للحد من التوترات وضمان سلامة جميع المدنيين".

وشدد: "السبيل الوحيد للمضي قدما هو العودة إلى المفاوضات التي تدعم تطلعات الشعب السوداني للديمقراطية".

بلينكن اختتم بيانه بالقول: "نواصل البقاء على اتصال وثيق مع سفارتنا في الخرطوم ونتحمل المسؤولية الكاملة لموظفينا. كما أننا نتواصل مع المواطنين الأميركيين الذين قد يكونون في المنطقة بشأن تدابير السلامة والاحتياطات الأخرى".

هذا وقال مسؤول بالخارجية الأميركية إن وزير الخارجية بلينكن تواصل مع نظرائه من دول لها نفوذ في السودان والتي تنشد وقف العنف.

وأضاف المسؤول: "قلقون بشدة حيال مستويات العنف التي شهدناها في اشتباكات السودان"

وأكد: "مبعث القلق الرئيسي هو سلامة جنودنا والمواطنين الأميركيين في السودان".

وفيما سُمع صوت أذان الفجر، صباح اليوم الأحد، بالعاصمة السودانية الخرطوم، دوت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، استمرارا للاشتباكات التي وقعت طيلة ليل السبت، في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد القتلى جراء الاشتباكات وصل 56 قتيلا.

وفي الساعات الأولى من الصباح، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان، أن "ساعة النصر اقتربت"، مبشرة الشعب السوداني بـ"أخبار سارة قريبا"، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.