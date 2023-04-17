الجيش السوداني يستعيد السيطرة على التلفزيون ويبث بياناً يصف الدعم السريع بالميليشيات

أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على مبنى التلفزيون الحكومي الرسمي، وعودة البث إليه.

وعقب استعادة الجيش السوداني السيطرة على مبنى التلفزيون، بث بيانا وصف فيه قوات الدعم السريع بـ"الميليشيات".

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وانقطع بث التلفزيون السوداني الرسمي بعد ظهر أمس الأحد، في خطوة قال موظفون إنها تهدف إلى منع بث أي مواد دعائية لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش.

الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مبنى التلفزيون وعودة البث إليه#العربية pic.twitter.com/qny8i5LG2P — العربية (@AlArabiya) April 17, 2023

وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على التلفزيون الحكومي ومنشآت استراتيجية أخرى مع اندلاع القتال في أنحاء الخرطوم، أمس السبت، وهي مزاعم نفاها الجيش.

وذكر موظفون إعلاميون حكوميون رفضوا الإفصاح عن هويتهم، أن السلطات قطعت إشارات البث بعد أن دخلت قوات الدعم السريع المبنى الرئيسي لإذاعة وتلفزيون السودان في أم درمان، واستخدمت شبكات الإذاعة لبث مواد مؤيدة لها.

وأفاد مراسلون لرويترز في الخرطوم وعدة دول بوقف البث على القناة التلفزيونية الحكومية الرئيسية، اليوم الأحد، بعد ساعات من تكرار إذاعة مواد مسجلة.

كما انقطع البث عن محطات الإذاعة الحكومية.

وتواصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين اشتباكات عنيفة وتبادل لإطلاق النار في محيط مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، لليوم الثالث على التوالي منذ أن اندلع الاقتتال يوم السبت الماضي. وسُمع دوي الانفجارات في معظم أرجاء الخرطوم.

وأشارت مصادر "العربية" و"الحدث" إلى تحليق للطيران الحربي السوداني فوق العاصمة الخرطوم، فيما هز انفجار قوي المنطقة في محيط المطار بجنوب غرب العاصمة، وكذلك دوت انفجارات قوية في محيط مقر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة. مع ارتفاع حصيلة القتلى من المدنيين إلى 97 قتيلاً منذ اندلاع الاشتباكات، بحسب نقابة الأطباء السودانية.

الأحداث الدائرة في الساعات الأخيرة في السودان تزامنت مع حرب البيانات بين طرفي الصراع، حيث قالت قوات الدعم السريع إنها أسقطت طائرة مقاتلة وبسطت سيطرتها على مطار مروي، فيما تناقلت أنباء عن حشد للقوات من طرفي الصراع في محيط التلفزيون بالخرطوم، إلا أن ضبابية الوضع لا تؤكد ولا تنفي سيطرة أحد الطرفين، فكل طرف يؤكد سيطرته على الوضع. كما أفاد مراسلنا بأنه لا تأكيدات بشأن وصول تعزيزات لقوات الدعم السريع في مروي.

وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية أنها ماضية في طريقها لحسم ما سمتها معركة الشعب مع من أسمتهم أذيال النظام البائد وكتائب الظل والمجاهدين التي تختبئ خلف طغمة انقلابية من قيادات القوات المسلحة.

وأكدت قوات الدعم السريع عبر حسابها في "تويتر"، أنها حققت انتصارات وصفتها بالكاسحة عقب المعارك التي خاضتها يومي السبت والأحد.