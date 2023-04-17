حميدتي يدعو المجتمع الدولي للتدخل ويتعهد بملاحقة البرهان

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين، إنه يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن والتدخل في السودان.

واتهم حميدتي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بارتكاب "جرائم"، واصفاً إياه بأنه "متطرف يقوم بقصف المدنيين من الجو"، حسب زعمه.

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وأضاف في التغريدة: "جيشه يشن حملة وحشية ضد الأبرياء، يقصفهم بطائرات الميغ"، بحسب حميدتي.

وجدد التأكيد على أن قوات الدعم السريع "ستواصل ملاحقة البرهان وتقديمه للعدالة"، وقال إن الجيش يشن ما وصفها بأنها "حملة وحشية على الأبرياء".

وأضاف "المعركة التي نخوضها الآن هي ثمن الديمقراطية. لم نهاجم أحداً، بل إن أفعالنا مجرد رد على الحصار والاعتداء على قواتنا".

وأكد حميدتي أن قوات الدعم السريع تتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة الناس وأمنهم، قائلاً: "لن نسمح بإلحاق أي ضرر بهم، وسنفعل كل ما في وسعنا لحماية الديمقراطية ودعم سيادة القانون في السودان".

في سياق متصل، قال يوسف عزت، المستشار السياسي لقوات الدعم السريع، في تصريح لقناة "العربية": "نؤكد صحة سيطرتنا على مقرات داخل القيادة العامة وعلى القصر الجمهوري"، مضيفاً: "لا صحة لاستهداف أحياء سكنية خلال عملياتنا".

وتابع: "نحن نخوض حربا ضد تنظيمات مسلحة تريد فرض واقع جديد.. نحن مستعدون للمعركة مهما طال أمدها"، مضيفاً: "سنفرض سيطرتنا على كامل السودان".

كما أكد أن قوات الدعم السريع فرضت سيطرتها "على الكثير من المطارات"، مضيفاً: "نحن نحارب من يريدون عزل السودان عن المجتمع الدولي". وأعرب عن ترحيب قوات الدعم السريع بالوساطات "لكن المعركة لا تزال مستمرة".