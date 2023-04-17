شاهد أحداث السوان من الفضاء.. دمار وحرائق وأضرار جسيمة
صور أقمار صناعية تبين آثار أضرار جسيمة لحقت بمبنى مطار الخرطوم
أظهرت صور لشركة ماكسار Maxar الأميركية للتصوير بالأقمار الصناعية، آثار الدمار والحرائق التي لحقت يوم الأحد بمطار الخرطوم، ومجموعة من المباني والجسور في العاصمة السودانية.
ولليوم الثاني على التوالي تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع متسببة في خسائر مادية فادحة وذلك وسط تصعيد متزايد بين الجانبين.
ويصدح صوت الرصاص في مختلف أرجاءالسودان، فالمعارك اشتدت خلال اليوم الثاني من المواجهة العسكرية، ومن بين أبرز النقاط الساخنة لليوم الثاني مقر القيادة العامة للجيش الواقعة شمالي العاصمة الخرطوم.
فالاقتتال لم يتوقف في محيط مركز القيادة وسط تداول أخبار عن استعمال أسلحة ثقيلة.
وغير بعيد عن مقر القيادة العامة وهذه المرة في مطار الخرطوم فإن الاشتباكات لم تتوقف مسببة خسائر وأضرارا فادحة.
وأظهرت صور بالأقمار الاصطناعية حجم الدمار الذي لحق بالمبنى الرئيسي للمطار والجسور المؤدية إليه فضلا عن الحريق الذي نشب في مستودعات الوقود داخل المطار.
وبدت آثار الدمار جلية بعد يومين فقط من الاقتتال كما هو الحال بالنسبة لمبنى القيادة العامة للقوات البرية والسودانية والتي تضرر بشكل واضح.
أما في شمال البلاد وتحديدا في ميدنة مروي فإن الأوضاع شهدت هدوء حذرا بعد أعلان الجيش السوداني سيطرته على القاعدة العسكرية بعد انسحاب قوات الدعم السريع.
وامتد القتال إلى عدة أجزاء أخرى من السودان من بينها بورتسودان وسواكن والتي شهدت نشوب اشتباكات بين الجانبين وسط انتشار كثيف للآليات العسكرية للجانبين.
وبرغم موافقة الطرفين على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية لمدة ثلاثة ساعات فقط فإن ذلك لم يحصل بل استمرت الاشتباكات في أكثر من موقع في العاصمة وخارجها.
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