واشنطن ولندن تدعوان إلى "وقف فوري" للاقتتال في السودان

دعا وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، الاثنين، إلى "وقف فوري" للعنف في السودان، حيث خلفت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع 97 قتيلا.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات".

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وقال بلينكن إن هناك "قلقا عميقا مشتركا" لدى الحلفاء حيال القتال في السودان، ووجهة نظر مشتركة بأن القتال يجب أن يتوقف على الفور، وأن يعود الطرفان إلى المحادثات، مضيفاً: "شعب السودان يريد عودة الجيش لثكناته.. يريد الديمقراطية".

وأضاف بلينكن أن المحادثات كانت واعدة فيما يتعلق بوضع السودان على مسار الانتقال الكامل نحو حكومة مدنية.

ومن جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: ندعو الجنرالات المنخرطين في القتال إلى "جعل السلام أولا".

هذا وقالت نقابة الأطباء في بيان في وقت مبكر من يوم الاثنين، إن 97 مدنيا على الأقل قتلوا، وأصيب مئات آخرون منذ اندلاع الاشتباكات في السودان.

وجاء في بيان للنقابة أن "ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد، السبت"، موضحا أن الحصيلة لا تشمل كل القتلى، إذ إن الكثير منهم لم ينقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل.

وتواصلت صباح اليوم الاثنين اشتباكات عنيفة وتبادل لإطلاق النار في محيط مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، لليوم الثالث على التوالي منذ أن اندلع الاقتتال يوم السبت الماضي.

وأشارت مصادر "العربية" و"الحدث" إلى تحليق للطيران الحربي السوداني فوق العاصمة الخرطوم، فيما هز انفجار قوي المنطقة في محيط المطار بجنوب غرب العاصمة، وكذلك دوت انفجارات قوية في محيط مقر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة.