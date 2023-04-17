"أم المعارك".. بين خريطة الخرطوم ومصير 10 ملايين سوداني

مع انتشار المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة محاور من الخرطوم، تتجه الأنظار إلى العاصمة السودانية لمعرفة تفاصيل طبيعتها الجغرافية والأماكن "الساخنة" في هذه المعارك ومدى خطورة بقاء المواطنين في منازلهم.

فالعاصمة السودانية الخرطوم تنقسم إلى ثلاث مدن، هي الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري. وهذه المدن مجتمعة تشكل الخرطوم الكبرى، بعدد سكان يتراوح ما بين ثمانية إلى عشرة ملايين نسمة، منهم مقيمون، ومتنقلون إليها يوميا للعمل وكسب الرزق. والنسبة الأكبر من السكان يقطنون في مدينتي الخرطوم وأم درمان.

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أما الاشتباكات الجارية حاليا فهي متداخلة في المدن الثلاث، دون وجود خط فاصل بين الجيش وقوات التدخل السريع.

وفي حال حدوث ما لا تحمد عقباه، واتساع رقعة القتال، سيكون أمام قاطني الخرطوم طريق واحد للنزوح وهو الجنوب، تحديدا إلى المدن الواقعة على النيلين الأبيض والأزرق.

وفيما يتعلق بسكان الخرطوم بحري، أمامهم خيار التحرك شمالا أو شرقا، للابتعاد عن مناطق القتال.

أخيرا، سينبغي على سكان أم درمان، إن هددت الأوضاع العسكرية أمنهم، النزوح إلى المدن الواقعة غرب وشمال وجنوب أم درمان.