الصحة العالمية: مقتل 83 شخصا وإصابة 1126 منذ اندلاع القتال في السودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، مقتل 83 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 1126 في السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت المنظمة في بيان إن الإمدادات الطبية التي وزعتها على المرافق الصحية قبل التصعيد الأخير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع استنفدت.

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وأوضحت المنظمة أن الحركة في الخرطوم "مقيدة بسبب انعدام الأمن مما يخلق تحديات أمام الأطباء والممرضين والمرضى وسيارات الإسعاف للوصول إلى المرافق الصحية ويعرض حياة أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة للخطر".

وأشارت المنظمة إلى أنها تراقب الاحتياجات والموارد الصحية في جميع أنحاء الخرطوم والمدن المتضررة الأخرى لضمان توجيه الإمدادات المحدودة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

وحثت المنظمة طرفي القتال على احترام حيادية الرعاية الصحية وضمان الوصول غير المقيد إلى المرافق الصحية لمن أصيبوا جراء الاشتباكات.

ولفتت المنظمة الأممية إلى أنها تواصل العمل مع شركائها والسلطات الصحية لسد الفجوات في توفير الرعاية الصحية مع ضمان سلامة موظفيها.

وتواصلت الاشتباكات اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد، رغم إعلان الموافقة على هدنة ثلاث ساعات لفتح ممرات إنسانية.

وتزامن ذلك مع تحركات من جانب قوى إقليمية لحث الجانبين على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسط تحذيرات من قوى مدنية سودانية من أن الحرب "ستمزق البلد وتفقده وحدته وسيادته".