الصحة العالمية: مقتل 300 وإصابة أكثر من 2600 في السودان

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، اليوم الأربعاء، عن مقتل 300 شخص وإصابة أكثر من 2600 آخرين منذ بداية الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
فيديو متداول لتسلم القوات المسلحة السودانية مطار مروي#السودان— العربية (@AlArabiya) April 19, 2023
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300 قتيل
وقال غيبريسوس: "300 قتيل وأكثر من 2600 جريح منذ اندلاع الاشتباكات في السودان".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أبلغت، في وقت سابق من اليوم، عن مقتل 270 شخصاً.
الجيش يسيطر على مروي
إلى هذا، سيطرت قوات الجيش السوداني على قاعدة "مروي" العسكرية الواقعة في مطار مروي شمال العاصمة السودانية الخرطوم، حسب ما أفاد مراسل "العربية".
مراسل #العربية: هدوء في #مروي بعد سيطرة الجيش السوداني على المدينة.. والأهالي: نتمنى من الطرفين تحكيم العقل#السودان #الخرطوم pic.twitter.com/skukbC8p5m— العربية (@AlArabiya) April 19, 2023
وأضاف مراسلنا أن قوات الجيش سيطرت على القاعدة بالكامل، وهي القاعدة التي كانت قوات "الدعم السريع" قد سيطرت عليها في وقت سابق.
أضرار في المطار
وأظهرت اللقطات برج المراقبة في المطار ونوافذه مكسورة. وقد لحقت أضرار بعدد من الطائرات المدنية والعسكرية جراء القتال، كما لحقت أضرار كبيرة بإحدى حظائر الطائرات في المطار.
يذكر أن الأوضاع في السودان تدهورت مؤخراً، عقب الخلافات السياسية بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يرأس أيضاً مجلس السيادة (الهيئة الحاكمة في البلاد)، ونائبه في المجلس قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي).
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